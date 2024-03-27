國安部警告涉密人員勿網洩情報

【本報綜合報道】國家安全部周二發文指出，近年有一些曾經在黨政機關、國防軍工、科研院所等涉密單位工作的人員，為了吸引網絡流量，捉緊網民對涉密行業的好奇心理，在公開網絡平台分享自己此前的從業經歷，更有人主動洩露前單位仍然處於保密期限內的國家秘密，恐引起境外間諜情報機關關注，甚至墮入法網。

當網紅仍需守底線 文章指出，根據新修訂的《保守國家秘密法》規定，涉密人員在脫密期內，不得以任何方式洩露國家秘密；脫密期結束後亦應該遵守國家保密規定，對知悉的國家秘密繼續履行保密義務。國家安全部提醒掌握國家秘密的涉密人員，在對外發聲時應該嚴格落實保密法律法規和規章制度，自覺堅守保密底線，在努力成為網紅的同時，更應該時刻注意個人言行，切勿因小失大洩露國家秘密、危害國家安全。

文章同時提到，個別戶外愛好者在社交媒體分享小眾打卡地的拍照攻略，將禁區作為博取眼球的噱頭，不僅毫無顧忌地以「軍事重地 禁止進入」警告標識為背景拍照，還向網民詳細介紹翻越鐵網進入軍事禁區的多條路線。

國家安全部批評此舉不僅嚴重擾亂軍事重地管理秩序，甚至可能為境外間諜情報機關刺探、分析中國軍事部署提供可乘之機，危及國家安全。