內地體育場地逾459萬個 面積超過40億平方米

【本報綜合報道】國家體育總局日前發布數據顯示，截至去年底，內地共有459萬多個體育場地，體育場地面積逾40億平方米，人均體育場地面積2.89平方米。

去年輔助2491場館平價開放 截至去年底，國家體育總局支持各地啟動283個體育公園、全民健身中心（小型體育綜合體）等項目，在近8,500個老舊小區、3,800個城市公園，新增近7.5萬個包括乒乓球枱在內的各類健身設施。對已經建成的場地設施，該局多措並舉提升開放服務水平，去年補助2,491個公共體育場館免費或低收費開放，覆蓋近1,400個縣級行政區域。這些場館核心區免費或低收費開放場地面積逾2,000萬平方米，受益人次超過4億。

在加大賽事活動供給、滿足多樣化健身需求方面，去年各級組織通過全民健身資訊服務平台上傳的群眾身邊賽事活動達24.6萬個，約7,183萬人參與。去年全民健身線上運動會累計上線190多個賽事活動，直接參賽人數達2,198萬多人。

社會體育指導員隊伍亦不斷壯大，截至去年底各地體育社會組織近6.59萬個，累計培養320萬名公益類社會體育指導員，平均每千人擁有2.28名社會體育指導員，新培養逾5萬名農村女性社會體育指導員。