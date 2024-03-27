新西蘭指黑客侵國會 華否認

彼得斯

【本報綜合報道】新西蘭政府周一表示，該國情報機關發現2021年有國家支持的中國黑客發動惡意網絡攻擊，滲透新西蘭國會電腦系統，向中國政府提出關切。中國駐新西蘭大使館發言人表示，反對這種毫無根據、不負責任的指摘，對此表示不滿和堅決反對，強調中方從來沒有、將來也不會干涉包括新西蘭在內的他國內政。

新西蘭通訊安全局表示，找到中國政府資助的黑客組織「APT40」與針對新西蘭國會機構及辦公室的惡意網絡活動之間聯繫，並認為該黑客組織隸屬於中國國家安全部。當局指出，「APT40」已經獲得有關新西蘭政府運作的重要訊息，但沒有任何敏感或戰略資訊被刪除，反而是更技術性的資訊被刪除，可能導致更多入侵活動。

3年前行動 紐外長指摘 新西蘭外交部長彼得斯稱，這種外國干預不可接受，他們敦促中國今後不要進行此類活動，並已將其關切轉達給中國大使。據新西蘭通訊安全局統計，上一個財政年度涉及新西蘭重要組織的316宗惡意網絡活動中，23%涉他國政府支持。