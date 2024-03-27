涉網攻 美英制裁華2個人1實體

杜永敦

【本報綜合報道】美國財政部與英國外交部周一同時宣布制裁與中國官方有關的兩名個人及一個實體，指控他們涉及一個中國黑客組織，對美英進行惡意網絡攻擊。

美國財政部表示，涉事的武漢曉睿智科技有限公司，是湖北省國家安全廳2010年設立的幌子公司，公司成員2018年參與黑客組織「APT31」，針對美國德州一間能源公司發動網絡攻擊。「APT31」是由情報人員及黑客等組成的黑客組織，代表湖北省國家安全廳進行網絡攻擊，目標包括美國官員、顧問、白宮、司法部、商務部、國會議員及海軍學院等，並攻擊多個重要基建設施，包括國防承包商及能源公司。

中方斥無中生有 英國副首相杜永敦宣布，相關個人與實體需要為兩宗網絡攻擊事件負責，這些事件針對性地攻擊英國民主制度及國會議員。其中一宗事件是2021年至2022年入侵英國選舉委員會資訊系統，英國國家網絡安全中心判定幕後黑手極可能是「APT31」。

中國駐英國大使館發言人回應時表示，所謂中國對英國實施網絡攻擊的說法，完全是無中生有，惡意詆毀，中方堅決反對，亦反對在沒有事實依據的情況下抹黑他國，敦促英國有關方面停止散布虛假訊息，停止這種自導自演的反華鬧劇。