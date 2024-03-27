被拘逾10個月 中超外援孫準浩獲釋返韓

【本報綜合報道】南韓傳媒周一引述南韓外交部消息報道，去年因涉賄罪在中國被刑拘的中超球隊山東泰山韓籍外援孫準浩已經獲釋，當天回國。大韓足球協會其後確認，事主周一下午返抵仁川國際機場，距離他在中國被拘已經有10個多月。

未確認案件是否終結 孫準浩去年5月在上海虹橋機場準備登機飛回南韓時，被中國公安帶走並刑拘，同年6月被捕。中國外交部曾經表示，孫準浩涉嫌非國家工作人員賄賂罪被依法逮捕。南韓外交部稱當事人被捕後，韓方通過各種渠道與中方保持溝通，並請求中方為迅速、公平調查予以積極配合；韓方還與當事人在韓家屬進行20多次領事面談，提供面見律師等必要協助。至於此案是否終結以及判決結果，暫時無法確認。

內地足壇去年掀起反腐風暴，內地傳媒報道，孫準浩受查可能與山東泰山主帥郝偉牽涉的假波案有關。孫準浩被捕前，隊友金敬道也被警方帶走調查，因此有指前者參與後者組織的多場假波，並從中獲得金錢利益。內地足球媒體人分析，孫準浩突然獲釋，或代表非中國足協人員的本輪行業整頓可能點到即止，不會抓得太嚴厲。