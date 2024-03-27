受賄罪成 中國足協前主席 陳戌源判囚終身

13年收8874萬元 庭上鞠躬道歉10秒 備受關注的中國足球領域系列腐敗案件其中5名被告，昨日在湖北省多地一審宣判。其中，黃石市中級人民法院對中國足球協會前主席陳戌源以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。根據早前報道，陳戌源在長達13年受賄217次，贓款已經全部追繳退回；他在庭審中認罪悔罪，在最後陳述時向球迷90度鞠躬道歉近10秒。

黃石市中級人民法院審理查明，陳戌源2010年至去年，先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項提供幫助，非法收受他人給予的錢款共計8,103萬多元（人民幣‧下同，約8,874萬港元）。

揭發他人犯罪 立功輕判 法院認為，陳戌源在中國足協任職期間，為多個足球俱樂部及地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項牟取不正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境，給國家足球事業造成嚴重損害；為他人牟取職務提拔、調整，具有酌定從重處罰情節。鑑於他受賄400萬元（約438萬港元）未實際取得，到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，加上他揭發他人犯罪行為，具有立功表現，法庭遂作出上述判決，屬於從輕處罰。

田徑協會前主席監禁13年 另外，中國田徑協會前主席于洪臣被控非法收受他人給予的財物共計折合2,254萬多元（約2,469萬港元），其中350萬元（約383萬港元）尚未實際取得，黃石市中級人民法院以受賄罪判處有期徒刑13年。他在庭審承認自己所為嚴重破壞公正公平，造成足球水平停滯不前。公訴機關指控被告「靠足球吃足球，靠田徑吃田徑」，13年間先後受賄54次，共有18項受賄犯罪事實，涉及多間足球俱樂部以及中國足協前常務副秘書長兼國家隊管理部前部長陳永亮等人；收受13間足球俱樂部給予的財物，其中10間的請託事項涉及裁判判罰、裁判安排。

陳永亮被湖北省咸寧市咸安區人民法院，以受賄罪、行賄罪數罪併罰判處有期徒刑14年。公訴機關指控他2015年至2022年51次非法收受20多間球會、地方足協及個人給予總額高達1,934萬多元（約2,118萬港元），又多次向于洪臣行賄，感謝對方在提拔任職上給予關照，先後4次給對方合共90萬元（約99萬港元）。

中國福特寶足球產業發展公司前總經理、中超聯賽有限責任公司前總經理董錚，在松滋市人民法院被控受賄罪，一審判處有期徒刑8年。他被控2014年至2021年非法收受23間球會賄賂共38次，累計數額達2,200多萬元（約2,410萬港元）。

武漢市足球管理中心競賽部前部長、市足球協會競賽部前部長、市全民健身中心前副主任劉磊受賄、行賄案，在咸寧市嘉魚縣人民法院一審宣判；公訴機關指控稱，其整個犯罪過程都與武漢市多個體育場館的翻新、養護緊密相連。本報綜合報道