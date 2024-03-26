聯合航空事故頻現 FAA擬阻止開新線

聯合航空近期接連發生多宗客機飛行安全事故，聯邦航空局（FAA）上周六發聲明，稱會加強監管聯合航空。美媒翌日引述消息指，FAA擬向聯合航空採取一系列措施，包括阻止增加新航線、並禁止將新交付客機投入已有的航線；聯合航空拒絕回應報道。

另禁止使用新接收客機 報道指，FAA已暫停認可聯合航空晉升機師，以及旗下機師駕駛不同型號飛機的權限，並禁止聯合航空使用新接收客機載客等。聯合航空機師佛州奧蘭多地區領導人曾向會員發訊息證實上述消息，並稱FAA已向聯合航空採取實質性行動，公司正等待FAA給出下一步的指示。

公司指為機師額外培訓 聯合航空執行主席柯比日前表示，管理層高度重視現象，各宗事故彼此無關，公司將審查一系列飛行事故及其員工培訓，公司計劃從5月開始為機師提供額外培訓、並改善新入職機械技師的培訓課程。聯合航空企業安全副總裁約翰遜（Sasha Johnson）在備忘錄中提到，監管機構和公司一致認同要盡力確保航班飛行安全。

資料顯示，聯合航空去年至今至少發生13宗飛行事故，其中10宗發生在客機執飛航線期間，包括今年3月7日的客機甩轆砸壞地面車輛，以及去年7月17日的客機逃生滑梯從空中掉落壓毀地面民居；另有一宗是聯合航空機師試圖帶醉執飛航班。本報綜合報道