美提出換人質建議 傳以色列同意

【本報綜合報道】以色列傳媒周日引述消息報道，以方已同意由美國提出、與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的交換囚犯和人質建議，正等待哈馬斯一方答覆。惟有關援助物資進入加薩地帶，以及以軍在當地重新布局的事宜仍懸而未決。

知情以色列高級官員透露，以色列同意釋放約700名巴勒斯坦囚犯，當中100人因殺害以色列國民而被判囚終身，以換取哈馬斯釋放40名以色列人質。美國傳媒另引述以色列官員指，以色列同意由美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）提出的過渡建議，以方釋放特定數量的巴人囚犯，交換哈馬斯扣押的一名人質。

哈馬斯早前要求以色列釋放約700至1,000名巴勒斯坦囚犯，以方當時稱要求荒謬。知情官員表示，以色列準備做出重大妥協，以便讓被綁架者返回家園。如果達成協議，預計將分為多個階段執行，哈馬斯提議在第一階段釋放女性、病人和傷者等人質，據信有約40人。而哈馬斯目前總共扣押約100名人質。

安理會通過停火新草案 聯合國安理會昨日表決通過一份要求立即在巴勒斯坦加薩地帶實現停火的決議草案，是自去年10月7日以來，首次在安理會決議中明確要求停火。決議由安理會非常任理事國提交，「要求各方在齋戒月立即停火，從而實現永久可持續停火，要求立即無條件釋放所有人質，要求擴大人道主義援助，加強對平民的保護，消除大規模提供人道主義援助的所有障礙」。至於近日中國籍黃埔號油輪在紅海遭也門叛軍青年運動襲擊，林劍指中方一貫反對襲擾民船的行為，國際社會應盡快平息加薩戰火，為推動紅海局勢降溫創造必要條件。