韓執政黨堅持擴招 醫學院教授集體辭職

擴大風波 談判無果 南韓醫療改革風波持續，政府早前揚言本周起對違反復工令的醫生，予以「吊銷執照」處分。執政黨周日和醫學界緊急談判，但維持強烈醫改立場。最終醫學院教授宣布昨日集體提交辭呈，形容若政府落實吊銷離崗實習和駐院醫生執照的處分，矛盾恐進一步升級。衞生部長趙圭弘稱，相關部門正迅速推進與醫療界就罷工問題舉行會談。

全國醫科大學教授協議會（全醫教協）高層，周日下午與執政黨國民力量緊急對策委委員長兼選舉對策委委員長韓東勳進行近一小時會談。

全醫教協再度呼籲政府撤回擴招，並指懲處罷工駐院醫生，只會進一步觸發醫學院教授請辭潮，並導致醫療體系崩潰。協議同時會對擴招可能帶來的的醫學教育品質下降表示擔憂，希望政府採取負責任的應對措施。

全醫教協指出，多數醫學院教授團體將按計劃於昨日向校方集體辭職，獲受理前雖然繼續診療，但工作時間將縮短。預計40間大學醫學院大多數教授將參與行動，他們要求與政府對話，以及廢除擴招政策。

尹錫悅立場軟化 總統尹錫悅立場有所軟化，他在周日指示總理韓悳洙與執政黨協商靈活尋求解決方案，與醫療界構建具建設性的協商機制，推進雙方對話。

保健福祉部長曹圭鴻昨日表示，有關部門已與醫療界展開對話準備工作，亦將與執政黨協商，尋求靈活處理離崗醫生相關處罰方案，從而將醫療空缺降至最低，同時傾聽醫療界意見並反映至政策中，盡快化解矛盾。但他強調，將基於擴招計劃堅持完成醫療改革，呼籲民眾支持。本報綜合報道