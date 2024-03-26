北約海軍編隊首訪瑞典港口

【本報綜合報道】北歐國家瑞典本月7日歷史性正式成為北約第32個成員國。北約盟軍海上司令部於周日公布，北約海軍編隊自上周二開始訪問瑞典首都斯德哥爾摩的港口。盟軍海上司令部副司令、法國海軍中將馬勒特爾（Didier Maleterre）表示，面對俄羅斯的持續威脅和在烏克蘭的持續戰爭，現在是加強北約集體防禦體系的最重要時刻。

這是瑞典加入北約後，北約海軍編隊首次訪問斯德哥爾摩，軍艦來自第一常備北約海上集群，包括旗艦西班牙海軍巡防艦胡安·德·波旁號。集群指揮官、西班牙海軍少將埃斯卡赫多（Joaquin Ruiz Escagedo）表示，北約每一次演習都是32個成員國軍隊，在團結、一體化和協同能力邁出又一步，作為單一組織發揮作用，充分利用所有國家能力。

已共同訓練30年 瑞典海軍副司令加德斯滕（Patrik Gardesten）准將表示，這對瑞典海軍來說是重要的歷史性日子，非常自豪和榮幸地歡迎第一常備北約海上集群訪問瑞典。北約軍艦訪問斯德哥爾摩的港口是非常有力的聲明，將進一步加強瑞典在北約軍事聯盟中發揮的新作用。瑞典海軍隨時準備在適當的時間和地點，為北約常設海事小組發揮貢獻。

瑞典與北約軍隊已有近30年共同訓練的歷史。第一常備北約海上集群在訪問斯德哥爾摩前剛剛完成北約「堅定捍衞者2024」演習，是北約自冷戰以來規模最大的多領域演習，模擬北約成員國受到外國侵略，北約歐洲部隊在北美跨大西洋增援部隊配合下收復北約領土。集群中的法國巡防艦阿基坦號仍在海上執行由瑞典海軍領導的海上演習。