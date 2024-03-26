疑犯遭俄兵脫褲電擊

【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科克羅庫斯城音樂廳恐襲疑犯被捕後，接連傳出疑犯遭受酷刑虐待的情況。有流出照片顯示，一名疑犯被俄羅斯特種部隊士兵脫褲電擊生殖器，表情痛苦。

與俄羅斯安全部門關連的頻道Grey Zone發布照片，戲稱該名來自塔吉克斯坦的恐怖分子因興奮而開始失去知覺，因此被連接到一個「充電器」上；又指特種部隊士兵尊重他的權利，給他一部電話讓他致電律師和大使館。頻道後來解釋，上述工具其實是俄羅斯軍用野戰電話TA57，可以通過電線釋放出高達80伏特的電流，電線則連接到囚犯的手指、耳朵或生殖器，向恐怖分子淋水更能增加痛苦。

其他傳媒辨認出，被士兵酷刑虐待的疑犯是法里杜尼（Shamsidin Fariduni）。照片顯示，法里杜尼側身躺在運動場地上，長褲被脫至小腿，並被另一人踩在腳下，後方有一瓶水。法里杜尼咬緊牙關，嘴角流出唾液，腳邊有一個黑色小盒，估計是上述俄羅斯軍用野戰電話，盒上電線連接至他身上。

攝影師月初拍下「踩線」照 另外，法里杜尼落網照片流出後，一名攝影師指出，曾於本月7日在音樂廳拍下對方照片。攝影師提到自己當時正在克羅庫斯城工作，拍攝不少訪客照片，詎料其中一人原來是施襲恐怖分子，懷疑對方當時專程前來「踩線」。