莫斯科恐襲 4疑犯上庭 傷痕纍纍 3人認罪

最高刑罰為終身監禁 俄羅斯首都莫斯科市郊音樂廳上周五發生恐襲，當局事後拘捕4名涉嫌直接參與襲擊的塔吉克斯坦籍疑犯，並扣留7名懷疑與事件有關的人。被捕4名疑犯周日晚被帶到莫斯科州地方法院，各人身上各有不同程度受傷。他們被控以恐怖主義罪名，最高刑罰為終身監禁，其中3人承認控罪。全部人還押至今年5月22日候訊。

4名疑犯周日在巴斯曼地方法院分別提堂，32歲的米爾佐耶夫（Dalerdzhon Barotovich Mirzoyev）被指控是武裝組織成員，出庭時右眼瘀傷、嘴角破損。俄媒指他育有4名子女，他在俄羅斯的逗留許可3個月前已過期。30歲的拉沙巴利佐達（Saidakrami Murodali Rachabalizoda）亦被指控是武裝組織成員，他出庭時右耳被染血白布包裹，疑似網傳被切下耳朵放進口中的當事人。

一人坐輪椅床 需用尿袋 此外，25歲的法里杜尼（Shamsidin Fariduni）是莫斯科州克拉斯諾戈爾斯克區一名工人，出庭時臉部腫脹。19歲的法伊佐夫（Muhammadsobir Fayzov）是一名理髮師，他由救護車送至法院，坐在輪椅床上推入法庭，獲醫生陪同應訊。他身穿病人服，褲子褪至大腿，須使用導尿管和尿袋，整個庭訊過程間幾乎都閉起眼。除了法伊佐夫外，另外3人對所有指控皆認罪。

7人扣留 未知受查進展 有當地傳媒指出，疑犯在審訊期間似乎受到嚴刑逼供，渾身是傷。至於另外扣留的7人，當局未有交代調查進展。當局在襲擊現場檢獲包括500多發子彈、28個彈匣及兩把衝鋒槍。法醫部門指，至今仍有約一半遺體未能辨認身份，而部分死者遺體可能要進行分子遺傳學檢查，預料至少需要兩周才能確認全部死者的身份。

全國哀悼 普京現身教堂 俄羅斯總統普京宣布周日為全國哀悼日。他當日在教堂點燃蠟燭，悼念襲案中的死者，另外不少民眾獻花悼念死者。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，將用盡一切方法打擊恐襲事件的幕後黑手。中國外交部發言人林劍昨日回應稱，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持各方維護國家安全穩定的努力。本報綜合報道