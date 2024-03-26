AI換臉製淫片牟利 男子囚87月

【本報綜合報道】浙江省杭州一名男子自2020年起利用人工智能技術（AI）換臉軟件，生成大量淫穢影片發布互聯網群組吸引流量並牟利，有不少女明星等公眾人物也被換臉。男子又提供換臉私人訂製服務，聲稱「只要能看到的臉都能換」。案件早前由杭州蕭山區人民法院宣判，男子被判囚7年3個月，罰款6萬元（人民幣‧下同，約6.5萬港元）。

提供私人訂製服務

虞姓男子在社交平台創建了「瀏覽群」和「私人訂製群」，前者主要用於傳播影片招攬觀眾，入群費用由每個198元（約216港元）至398元（約436港元）不等；後者則用於滿足訂製換臉需求，根據影片時長和製作難度收費。虞男透過特定換臉對象的VIP訂製牟利，將AI換臉照片分為初級、中級和高級銷售並傳授軟件使用教程，同時還提供網上非法收集的他人人臉素材。