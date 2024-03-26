縣鎮裝自來水收費不一 村民斥無理

【本報綜合報道】四川省綿陽市三台縣樂安鎮天馬石村有村民上周四投訴，樂安鎮自來水公司近日發通知，村內為住戶安裝自來水，每戶收費3,000元（人民幣‧下同，約3,286港元），可安裝到戶。惟三台縣自來水公司亦表示要負責工程，要求每戶先繳4,900元（約5,367港元），及自付材料費，並表示若由鎮公司安裝便不供水，村民質疑安排無理。