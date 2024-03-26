南京參展期間突啟動 電動車撞傷5人

涉事品牌：管理失誤 未開展車模式 前日2024南京國際新能源汽車展覽會舉行期間，有參展車輛突然啟動撞傷多人，包括一名小孩，公安部門已介入。涉事電動車品牌極氪汽車回應稱，因參展車輛管理失誤，未按規定開啟展車模式，導致現場5名觀眾被撞傷。

事發時，展會大廳內一輛灰色車輛直接撞向另一品牌正在展示的一輛新能源車，而灰車駕駛席上有人，車輛旁有帶工作牌人員和一名男童倒地不起。一名自稱孩子家屬的男子敲打車窗，質問車內人員為何撞人，亦有人質問：「展會車輛怎麼可以動呢？」另有指肇事人員已被關到小房子內。

展會工作人員一度向內媒稱只是小事故，小孩僅受到驚嚇，工作人員和公安部門正在調查車輛啟動的具體原因。至於是否為網傳的極氪品牌車輛，該工作人員表示，車輛品牌不便透露。

斷電狀態 一般不會啟動 記者聯繫極氪官方客服人員，對方表示，展廳內的車都是斷電狀態，一般不會啟動，具體情況需要核實。極氪汽車其後回應證實有觀眾受傷，相鄰展台車輛受損，事發後主辦方已清場保障安全。極氪相關工作人員即時報警並將傷者送醫救治，同時積極協助傷者就醫，目前均無生命危險，其中3人已出院，仍有兩人留醫做進一步檢查。

該公司正與車展主辦方等相關方，積極協商、妥善處理後續事宜。該公司指出，涉事車輛當時處於駐車舒享模式且汽車鑰匙在有效使用範圍內，目前已緊急在全國開啟展車自查，避免類似風險。本報綜合報道