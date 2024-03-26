圖策反涉密崗位人員 境外間諜落網

【本報綜合報道】國家安全部昨日在微信公號披露一宗境外間諜欲策反內地涉密崗位人員的案件，該人員向對方發送公司部分公開數據後，對方竟直接向其轉帳2,000元（人民幣‧下同，約2,200港元），引起其疑心。該人員去年向國家安全機關舉報，國家安全機關掌握違法犯罪事實後，將間諜抓捕歸案。

要求提供國家級項目數據 某高新技術企業的青年設計師阿強在科技論壇上，認識了上傳有趣數據模型設計參數的用戶「暗影Dark」，通過網絡交流而成為朋友。

Dark經常私下向阿強分享國外先進數據模型的設計方案，同時十分關注阿強的日常工作內容，某天提出希望能參考一下他正參與的國家級項目數據。阿強提供數據後卻獲對方付錢，還稱如果提供內部數據可獲得更高報酬，故更加懷疑其身份和動機。

由於上述項目事關國家科技重大專項，阿強意識到Dark可能是境外間諜，並發現其之前的行為與間諜慣用的網絡勾連手段高度脗合。他第二天主動到公司保衞部門說明情況，並在公司建議下致電舉報。國家安全機關表示，阿強之前向Dark提供數據的行為還不構成間諜行為，因他主動舉報有功，給予其5,000元（約5,500港元）現金獎勵，公司也獎勵了他兩萬元（約2.2萬港元）。