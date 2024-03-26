受賄近9000萬 湖南政協前副主席囚終身

【本報綜合報道】湖南省政協前副主席易鵬飛涉受賄、濫用職權一案，案件周一在廣西柳州市中級人民法院一審宣判，認定易鵬飛兩罪名成立，決定執行無期徒刑。案情指出，易鵬飛受賄逾8,140萬元人民幣（約8,930萬港元），受審時已認罪悔罪。

法院審理查明，易鵬飛自2003年至去年利用擔任郴州市委書記、湖南省政協副主席等職務便利，為相關單位及個人在工程承攬、企業經營、職務提拔等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受財物。易鵬飛又於2019年至2020年擔任郴州市委書記期間，在招商工作擅自決定違規返還土地出讓金，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。其中易鵬飛濫用職權罪成，被判囚5年。