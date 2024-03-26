受惠免簽 遊內地人數續攀升

【本報綜合報道】隨着全球旅遊業復甦，加上中國與多國實施互免簽證等措施，近期入境內地遊客數量穩步上升。內地官媒周日報道，數據顯示今年以來，內地入境遊整體訂單同比增長逾3倍，亞洲仍是入境遊最大客源地區，佔55%；其次是歐洲、北美洲和大洋洲，分別佔30%和15%。

據江蘇省文旅廳統計，今年1至2月該省累計接待境外遊客超過22萬人次，同比增長超過120%，創造旅遊外匯收入3.5億美元（約27.3億港元）。其中，江蘇蘇州今年1至2月累計接待入境遊遊客超過9萬人次，同比增幅翻倍，其中不少都是規模逾百人的旅行團。

今年以來中國與多國免簽政策生效，並推出一系列便利人員往來措施。在江蘇最大的入境口岸南京祿口國際機場，出入境人數增長迅速。湖南張家界在景區、酒店、公廁等場所設計多種語言標識的指示牌、菜單、地圖、景區導覽手冊，為境外遊客提供服務。德國郵輪亞坦尼亞號（MS Artania）2,000多名遊客近日抵達上海，其中350人報名參加北京一日遊，遊覽長城、天壇及頤和園。有別於以往的入境旅行團，這批德國遊客全部免簽入境中國。