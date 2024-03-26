多地政府「過緊日子」 嚴控三公開支

中國政府工作報告提出，各級政府要習慣「過緊日子」，稱這是應對當前財政緊平衡狀態的必要之舉。內媒上周六報道，為將過緊日子要求常態化落實到日常工作，內蒙古自治區、湖南、北京等地近期分別推出具體措施。

據國家機關事務管理局消息，內蒙古自治區機關事務管理局近日印發關於落實習慣過緊日子重要要求的實施方案，從嚴格預算執行、規範政府採購、嚴控三公（公款出國、公款接待、公務用車）經費支出、降低機關日常運行成本、推進節約型機關建設、加強固定資產管理等7個方面作出具體規定。方案又要求嚴控政府性樓堂館所維修改造和新增租用辦公、業務用房，力爭本年度自治區政府消減20%在外租用房產，同時全面節約維修改造資金，把能省的錢全部省下來。

要求落實多項具體措施 湖南省機關事務工作會議本月8日在長沙召開時，發布10條具體措施，從辦公用房、公務用車、公務接待、公共機構節能等方面作出細化規定，推動黨政機關過緊日子養成習慣、成為常態。措施明確今年省政府辦公用房維修經費壓減40%；更新公務用車必須同時達到使用年限超過8年、行駛里程超過25萬公里的條件；嚴格落實公務接待突出問題「負面清單」管理等制度，提倡在機關食堂開展公務接待。

早在上月，北京市機關事務管理局已宣布推出19項具體措施，提出充分發揮公物倉調餘補缺、資源統籌作用，加強城區搬遷騰退房產和土地調配使用，緊盯公務用車使用效率等要求。山西、黑龍江、江西等地也不斷完善機制，嚴控三公經費和一般性支出，讓過緊日子成為一種習慣。中央財經大學中國公共財政與政策研究院教授喬寶云表示，各級政府應從根本上樹立現代財政理念，進一步提高政府決策透明度，更有效發揮財政資金作用。本報綜合報道