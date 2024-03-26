英副首相批評華網攻 或制裁違人權官員

杜永敦

【本報綜合報道】英媒報道，英國副首相杜永敦昨日將向國會議員說明來自中國的網絡安全威脅，公開點名中國是針對英國政客一系列網攻的幕後黑手。有指他可能宣布制裁在香港、新疆等地違反人權的中國官員，但政府官員未證實此消息。中國外交部發言人林劍昨日回應指，中國是網攻主要受害者之一，希望各方停止散播假訊息，採取負責任態度共同維護網絡和平與安全。

中方冀停散播假訊息 英國下議院一名研究員去年涉嫌充當中國間諜被捕，加上涉及數千萬選民的資料庫被入侵，引起當地對中國間諜活動的憂慮，擔心今年稍後的選舉可能受到干預。報道指，英國國會安全事務主任賈爾斯（Alison Giles）昨日將向4名國會議員簡報中國針對他們的網攻情況，包括上議員奧爾頓等「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）鷹派成員，其中3人已遭北京制裁。

據報英國外相卡梅倫昨日也將召開下議院黨團「1922委員會」會議，討論中國與安全議題，向下議員說明政府計劃如何反制中國在網絡的惡意活動。美國及其他盟友預料亦將發布相關聲明，支持英方對華指控。