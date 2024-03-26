台恢復派百噸級巡防艇駐太平島

【本報綜合報道】台灣在野政黨日前呼籲總統蔡英文卸任前到南海南沙群島太平島視察，惟台外交部以不希望加劇緊張局勢為由未作安排。台媒昨日報道，海巡署已確定「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」於本周舉行竣工啟用儀式，原計劃安排部會官員參與，但考慮空運能量、海運期程，最後決定由海巡署自行派官員主持。海巡署證實，恢復一艘100噸級巡防艇派駐太平島，已於上周六抵達新駐地。

碼頭整修工程本周完成 報道稱，整修工程主要項目除防湧閘門外，還有新建航船油庫設施，能增加海巡、海軍大型艦艇留駐靠泊時間。因應100噸級巡防艇進駐，新建的防湧閘門近日不斷運作測試，進行進水、洩水與抽水維持港區水面靜穩度的程序。不過有指相較於港埠設施，島上雖有中科院裝設的衞星通訊系統，但使用的民規通訊頻寬卻有待改善。傳官兵反映島上手機信號奇差，圖像資料幾乎無法傳送，登島形同與外界斷網。另有報道指，太平島整修工程因改善缺失，一度增列預算並延期完工。

早年國民黨執政時，曾派遣100噸級巡防艇駐防太平島。2016年南海仲裁案結果公布前，剛執政的民進黨政府以港區湧浪造成水面不穩為由撤回巡防艇。台媒認為，8年後台政府再派100噸級巡防艇駐防太平島，有其特殊意義。對於這次派遣的巡防艇傳聞配備20毫米機關炮，能加強驅離越界漁船的能力，海巡以機密為由拒絕透露。

台國防部昨日另公布，直至當日上午6時的過去24小時內，共偵獲大陸解放軍5架次軍機、7艘次軍艦在台海周邊活動，其中一架次軍機逾越海峽中線，闖入台西南空域。台國防部強調，台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈嚴密監控與應對。