《安保條約》擬更新針對華 駐日美軍司令部擴功能

英媒昨日報道，美國和日本正計劃針對《美日安保條約》進行自1960年簽署以來最大幅度更新，包括調整重組駐日美軍司令部，提升兩國行動計劃和軍演，以應對共同關注的中國威脅。日媒亦引述消息指，美國政府考慮加強駐日美軍司令部功能，以提升兩國間的相互運用性。

《讀賣新聞》引述美日政府相關人士指，配合日本將於2024年度末期設立統合陸海空自衞隊的統合作戰司令部，美國政府考慮加強駐日美軍司令部功能，促進美軍與日本自衞隊的合作，加上中國大陸在東亞加強軍事威壓，美國擔心兩岸爆發衝突。

美擬在日設聯合小組利協調 如調整美日指揮管制的框架，印太司令部仍掌握指揮權，而駐日美軍司令部將擴權，或包括給予計劃美日聯演、與日本自衞隊的統合作戰司令部協調、資訊共享、物資調度等權限。

此外，在日本可能成立常設美日聯合小組，以便駐日美軍與日本自衞隊協調。

日本首相岸田文雄預定下月10日訪美，與美國總統拜登舉行峰會，會後將會發表共同文件，內容可能包括調整美日指揮管制事宜。《金融時報》亦引述知情人士指，拜登和岸田將於當日在白宮公布上述計劃。

另一方面，日本陸上自衞隊周日在長崎縣大村市的竹松駐屯地，舉行被稱為日本版海軍陸戰隊的離島防衞專門部隊「水陸機動團」第3連隊新編儀式。該部隊專責保衞離島，被指是應對中國日益擴大的海洋活動。

日本新編「水陸機動團」守離島 新成立的第3連隊約有600名隊員，加上以該縣佐世保市相浦駐地為據點的第1和第2連隊等，水陸機動團整體規模約3,000人，將輪流負責任務、訓練及待機工作。

日本亦在西南地區新成立地對艦導彈連隊，水陸機動團擴編和地對艦導彈連隊成立，都是為了加強防衞力應對中國。

日本防衞相木原稔周日出席第3連隊新編儀式，訓示稱島嶼防衞直接關係到國家存亡，必須明確展現出決不允許憑藉力量單方面改變現狀的意志與能力。他又稱，將建立能迅速靈活開展活動的體制，進一步加強威懾力和應對能力。本報綜合報道