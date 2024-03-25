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開化縣現蟲草新物種
內媒上周五報道，一種於2021年在中國浙江省衢州開化縣林源村發現的神秘大型真菌，經研究證實屬於蟲草科布萊克威爾霉屬，根據模式產地定名為開化布萊克威爾霉，該物種目前僅在開化發現。開化布萊克威爾霉的子座單生或叢生，通常不分枝，呈橙紅色到亮紅色。
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