玩木偶爐火純青 助人克服恐狗症

生動的木偶表演往往能模糊現實與想像之間的界限。波蘭一名男子用木頭、繩子和人造毛皮製作了一隻扯線木偶狗，一邊研究狗的各種複雜行為，一邊周遊列國在街頭表演。如今他的木偶狗表演已爐火純青，不僅連真狗都以為遇見同類，更能夠幫助怕狗人士消除對狗的恐懼。

美媒前日報道，普奇科（tukasz Puczko）最初花了數個月打造木偶狗，並將其命名為布雷克（Burek），大學畢業後便帶布雷克四處表演。

波蘭漢偕「愛寵」四出表演 在多年的表演中，他遇過數千隻有着不同反應的狗，期間不斷調整木偶設計，藉此讓布雷克能夠作出和真狗相差無幾的動作。

由於表演取得良好回響，普奇科很快將他的表演賦予新的意義。在表演過程中，普奇科每次遇到害怕狗的孩子或成年人，便會調整布雷克的動作，讓對方可以慢慢習慣，最終打破恐懼撫摸布雷克，其中一些人更是第一次觸摸「狗」。普奇科直言每逢這些時刻，他便會非常自豪。

普奇科分享的街頭表演片段顯示，他的表演吸引很多路人駐足，觀眾中有一隻真狗看見布雷克後顯得非常興奮，不斷搖擺尾巴和吠叫。普奇科見狀也「命令」布雷克以狗的習慣上前打招呼，雙方來來往往，一時之間難分真假。本報綜合報道