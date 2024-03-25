傳殺19待援平民 以軍否認暴行

殲匿醫院170武裝分子 盤問800可疑人士 以色列軍方上周六表示，以軍在加薩最大的希法醫院進行長達數天掃蕩後，擊斃大約170名巴勒斯坦武裝分子，另有數百人被捕或被訊問。與此同時，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領導的加薩政府表示，以色列同日開火殺害19名在援助站等待領取物資的平民；以軍否認指控。

以色列軍隊上周一凌晨進入希法醫院，並一直在複雜龐大的希法醫院院區內進行地氈式搜索。以軍指稱，這座醫院與一個地道網相通，而哈馬斯和其他巴勒斯坦武裝分子利用這個地道網作為基地。另外，以軍表示：「目前為止，我方已在院區消滅了170多名恐怖分子，盤問了800多名可疑人士，並找到許多武器和恐怖行動基礎設施。」

致5名困院巴人傷者亡 有以軍軍官揚言，行動會持續到最後一名武裝分子落入他們手中。加薩衞生部表示，有5名被圍困在醫院的巴人傷者，因為得不到適當護理死亡。世界衞生組織總幹事譚德塞批評，希法醫院狀況完全不人道，對此深表擔憂。在哈馬斯與以色列開戰後，希法醫院成為加薩北部少數仍在運作的醫療機構之一，即使只是局部運作也算在內。此外希法醫院持續收容流離失所的平民，以方則指控哈馬斯利用醫院地道施襲，但哈馬斯否認醫院內有他們的成員。

被指向領取物資者開火 另一方面，哈馬斯當局的媒體辦公室稱，以色列佔領軍戰車上周六向在援助站等待領取物資的平民開火，攻擊事件共造成19人死亡、23人受傷。以軍透過聲明稱，有關攻擊援助車隊中數十名加薩人的報道並不正確，初步調查結果顯示，並沒發現以軍向援助車隊人員開槍的事件。

有外媒目睹多名加薩人湧入阿里醫院（Al-Ahli hospital），他們的身上有明顯的血漬，還有至少一人是被驢車送至醫院，稱指控一旦獲得證實，將成為加薩平民尋求援助時遭殺害的最新一案例。本報綜合報道