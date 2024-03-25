澤連斯基回應稱無辜 斥普京圖歸咎基輔

俄羅斯首都莫斯科音樂廳上周五發生恐襲後，總統普京翌日發表全國講話，指施襲者當時企圖逃往烏克蘭，揚言將識別幕後黑手並嚴懲。烏克蘭否認與襲擊有關，該國總統澤連斯基批評俄方企圖將事件歸咎於基輔。另一方面，俄羅斯昨日使用導彈及無人機，空襲烏克蘭西部利沃夫州及首都基輔。由於利沃夫州鄰近波蘭邊境，波蘭空軍F16戰機緊急升空戒備。

澤連斯基上周六晚開腔回應音樂廳恐襲事件，稱在莫斯科發生的事很明顯，指摘普京及其他「人渣」企圖將事件嫁禍給他人，又稱對方在事發後未有即時向民眾講話，卻保持沉默了一天，思考如何將這件事與烏克蘭聯繫起來。他認為，這一切都是完全可以預見的，「他們總是使用相同的方法，這種情況以前也發生過」。

指克宮一直嘗試推卸責任 澤連斯基談及俄羅斯的侵略模式，從入侵烏克蘭到殘酷對待當地人民，以及克里姆林宮如何不斷嘗試推卸責任。他批評俄軍來到烏克蘭，燒毀他們的城市，折磨和強姦他們的人民，並試圖怪責他們。他反斥俄方將數十萬「恐怖分子」送到烏克蘭的土地上作戰，卻不關心自己國家境內發生的事，認為這些俄軍原可用來防止此類恐襲，質疑普京政權的優先事項。針對澤連斯基的言論，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在社交平台回應指，澤連斯基是唯一一位把恐襲歸咎於俄羅斯的國家領導人。她另指出，近年來基輔政權一直在對俄羅斯進行系統性恐怖活動。

俄遠程活動增 波蘭應對 烏克蘭否認與莫斯科恐襲有關之際，波蘭武裝部隊作戰司令部昨日稱，觀察到俄羅斯的密集遠程航空活動，與針對烏克蘭境內目標的空中及導彈打擊有關。所有確保波蘭領空安全的必要程序已啟動，作戰司令部正持續監測情況，所有波蘭及盟友的飛機均已啟動，或導致波蘭東南部地區噪音增加。利沃夫州首府利沃夫市長薩多維表示，州內關鍵基礎設施受到約20枚導彈及7架見證者型自殺式無人機攻擊，市內沒有目標遭擊中。利沃夫州防空系統曾兩度啟動，擊退無人機及導彈攻擊。

基輔州軍事管理局稱，俄羅斯再次利用圖95MS戰略轟炸機，從薩拉托夫州恩格斯地區上空發射巡航導彈攻擊基輔。導彈成群結隊從北方接近基輔，空襲警報維持兩個多小時，烏軍防空部隊攔截約10枚導彈，初步顯示沒有傷亡及損失。導彈碎片墜落傑斯納區森林起火，消防及救援人員到場。波蘭外交部表示，俄羅斯向烏克蘭西部發射的一枚導彈侵犯波蘭領空，將要求俄方作出解釋。本報綜合報道