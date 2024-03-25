莫斯科返中國機票價格暴漲

【本報綜合報道】俄羅斯莫斯科市郊音樂廳上周五遭恐怖襲擊，有事發時正在當地的內地短片博主表示，事發後從莫斯科返回內地的機票價格暴漲。

內地短片博主「凡凡旅行日記」稱，事發時其正在莫斯科，事發後當地的中國商人和留學生比較恐慌，即使是凌晨，大街上到處也是警車。

該博主又表示，前段時間從北京至莫斯科往返的機票也就4,000多元（人民幣‧下同，約4,400港元），現在單程票價已漲至一萬至兩萬元（約1.1萬至2.2萬港元）。

俄羅斯還有不少前往參加展會的中國商人，有參展商在社交平台表示，為了周三至周五舉行的展會，投入不少資金，團隊都已抵達莫斯科，展品也運到當地。但恐襲發生後，該參展商收到當地政府部門通知，展會活動已取消。另一名參展商稱，於上周四所屬的展會結束後坐飛機回國，一覺醒來感覺與死神擦身而過。

川航准免費改赴俄機票 另外，四川航空上周六宣布，昨日起旅客向該航空公司申請符合相關條件的俄羅斯航班機票退改，可免費辦理。免費辦理退改機票需滿足3點，包括在上周六或之前使用876票證填開或換開的客票，機票行程涉及旅行日期為上周六至下月23日之間的涉及莫斯科、聖彼得堡航點進出港的川航實際承運航班，以及在周日凌晨零時或之後申請變更或退票。