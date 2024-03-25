全國哀悼日 民眾赴場外獻花致意
【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科音樂廳上周五發生恐襲，數百人死傷，昨日為全國哀悼日，事發現場外上周六及昨日均有民眾舉行悼念活動。多國發聲明強烈譴責襲擊事件，美國國務卿布林肯於上周六形容這是令人髮指的罪行，美國譴責一切形式的恐怖主義。
多國發聲明譴責襲擊
俄媒報道，在全國哀悼日多地降下旗幟，取消娛樂活動，電視頻道廣告亦暫停。自1993年以來，俄羅斯已宣布全國哀悼29次。不少民眾上周六晚開始在發生恐襲的音樂廳外聚集，參加守夜活動，點燃蠟燭並為遇難者獻上鮮花。另有建築物的屏幕上，展示燭光圖片和「我們哀悼」的字句。俄羅斯駐華大使館下半旗致哀，有居北京的俄羅斯人昨日到場獻花悼念。
布林肯表示，美方與俄羅斯人民站在一起，對這些可怕恐襲造成的生命損失表示悲痛，對遇難者和所有受影響者的親人致以最深切哀悼。英國外相卡梅倫亦譴責今次恐襲，並向死傷者家屬致以深切慰問。聯合國安理會呼籲所有國家積極合作，追究恐襲責任。北韓《勞動新聞》周日報道，北韓領袖金正恩上周六就事件向俄羅斯總統普京致慰問電。
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