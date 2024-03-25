全國哀悼日 民眾赴場外獻花致意

多國發聲明譴責襲擊

俄媒報道，在全國哀悼日多地降下旗幟，取消娛樂活動，電視頻道廣告亦暫停。自1993年以來，俄羅斯已宣布全國哀悼29次。不少民眾上周六晚開始在發生恐襲的音樂廳外聚集，參加守夜活動，點燃蠟燭並為遇難者獻上鮮花。另有建築物的屏幕上，展示燭光圖片和「我們哀悼」的字句。俄羅斯駐華大使館下半旗致哀，有居北京的俄羅斯人昨日到場獻花悼念。