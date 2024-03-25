內地學者：暴露俄國內安全漏洞

【本報綜合報道】回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）已就俄羅斯莫斯科音樂廳恐襲認責，有內地學者分析認為，此次襲擊可以視作IS阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）對莫斯科的報復，選在俄總統選舉結果公布後不久發動襲擊具挑釁意味，而事件亦暴露俄國內安全存在漏洞。

內媒周日引述陝西省西北大學中東研究所副教授王晉指，如確是ISIS-K所為，今次恐襲可算其對莫斯科的報復，因該組織難以接受莫斯科過去幾年在敍利亞、阿富汗等問題上發揮的影響力。他指出，ISIS-K與阿富汗塔利班勢不兩立，在阿富汗塔利班掌權後，ISIS-K不得不跳出在阿富汗的圈子，發動更多恐襲以改變其組織的戰略布局。