IS公布恐襲者視角 亂槍掃射 揮刀斬割

血洗莫斯科音樂廳增至154死 俄羅斯首都莫斯科西北市郊克拉斯諾戈爾斯克市克羅庫斯城音樂廳上周五晚遭遇恐襲，造成154人死亡、近160人受傷。當局宣稱拘捕11名疑犯，有被捕者指行兇目的是為了錢。事後回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任，組織上周六公布據稱是襲擊音樂廳的第一視角影片，當中可見槍手亂槍掃射，並繼續刀斬倒地者。

IS公布的施襲者隨身攝錄機畫面長近一分半鐘，其中一名槍手在進入廳內時向多人開火，子彈擊中牆壁導致火光四溢，四周可見不少手無寸鐵的人已倒地不起，現場血漬斑斑。另有一名施襲者持刀，對一名已倒地的男子胸口「補刀」不斷斬割，大量鮮血湧出，場面恐怖。IS早前宣稱，襲擊由3人負責開槍，另一人則投擲燃燒彈。

疑犯稱Tg接獲有酬訊息 俄媒指，4名在俄羅斯布良斯克州被拘捕的恐襲直接參與者已被押送至莫斯科，目前正接受俄聯邦偵查委員會的審訊和其他調查。其中一名疑犯表示，他2月從通訊軟件Telegram接到陌生人訊息稱，願意提供50萬盧布（約4.3萬港元）和武器向人群發動恐襲，對方隨後發送施襲具體坐標並命令他無差別射殺人群，隨後更提高報酬至100萬盧布（約8.5萬港元）。

另有疑犯表示，他與另一名同夥在莫斯科州一條高速公路旁邊的旅館住了10多天，只因太久沒有工作，想工作賺錢而受僱實施恐襲。俄媒報道，在公開審訊期間，並無疑犯明確宣誓效忠任何極端主義團體。有報道指，其中兩名疑犯已被擊斃，分別是25歲和30歲的塔吉克斯坦公民，當中一人在音樂廳被殺，另一人在布良斯克州被殺。

音樂廳計劃拆卸重建 俄羅斯緊急情況部上周六稱，音樂廳的火勢已被全部撲滅。惟大火導致音樂廳樓頂倒塌和鋼筋外露，當局清理了逾90立方米的混凝土，但仍需數天才能完成清理。音樂廳公司表示，計劃拆卸重建。莫斯科衞生局表示，逾百名傷者仍然留醫，另有超過4,000名民眾排隊捐血。有英媒報道稱，有俄羅斯電視台播出烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）的深偽技術（Deepfake）影片，內容是吹噓基輔在今次恐襲的角色，被指是企圖煽動民眾對烏怒火的假訊息。本報綜合報道