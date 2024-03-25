盲促帳號增2000萬粉絲 新疆科協整改

【本報綜合報道】新疆維吾爾自治區近日通報多宗形式主義增加基層負擔的典型案例，其中新疆科學技術協會被指盲目下達目標，要求全區相關系統的帳號於本年底前增加粉絲不少於2,000萬人。通報指，新疆科協簡單以粉絲量作為評價標準，未經報備審批隨意開展通報排名、考核評估等形式主義問題，已及時督促整改。

多宗形式主義增基層負擔 上周六發布的通報指出，新疆維吾爾自治區層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室，查實4宗形式主義增加基層負擔的反面案例。

其中，去年12月新疆科協在建設科學文化傳播矩陣工作中，未經充分調研論證，未對帳號宣發內容、更新頻次、管理機制等重點工作明確制度措施和預案，盲目下達全區相關系統新增2,772個帳號，要求縣級相關單位帳號粉絲量達到戶籍人口的25%以上，並把增粉量作為對下級單位定期通報排名、考核評估的硬指標。

其餘3宗通報提及的案例，還包括自治區民政廳變相發文、隨意加碼增加基層負擔；哈密市教育系統強制要求教職工關注下載10多個微信公眾號及政務應用程式，組織教職工參與不必要網絡活動，要求參與率達到100%，並與選先評優掛鈎；巴音郭楞蒙古自治州市場監督管理局文件、考核過多過頻。