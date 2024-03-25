桃園男掃射派出所 街頭激戰50槍1警傷

台灣桃園市上周六深夜發生警匪槍戰，一名43歲楊姓男子疑不滿警方辦案，當晚穿上防彈背心駕車到派出所向大門持槍掃射後逃走。警方追捕期間，雙方在街頭爆發槍戰，駁火超過50槍，過程中一名警員中槍倒地。最後警員將楊男逮捕，並在其車上繳獲長短手槍3把、子彈數十發。楊男自述屢遭警方查緝槍炮案，早對警方怨恨已久。

車上繳3槍 子彈數十發 據了解，楊男上周六晚10時許駕車前往桃園分局景福派出所，持槍掃射後隨即駕車逃走，警方出動警網攔截圍捕，與楊男駁火時，一名22歲蔡姓警員左肩中彈，倒地後仍開12槍還擊，楊男最終落網。蔡姓警員左肩受槍傷，腹部也有擦傷，送院後取出子彈，經救治無大礙。至於楊男車身滿布彈孔，其因穿上防彈背心僅背部紅腫。

不滿遭警查緝槍炮案 據知，楊男是幫派分子，去年5月因持有3支長槍氣槍遭桃園市刑事警察大隊依違反槍炮案送辦，全案移送桃檢偵辦中。楊男疑多年前被毆打昏迷，母親報案後疑案件遭警方壓下，因此上周六先在社交網上發文及上載槍枝照片，質疑警察是保護百姓還是欺壓百姓。桃園市警察局長吳坤旭表示，楊男挑戰公權力的不法行為，警方一定嚴懲不貸；桃園市長張善政也數度強調暴力零容忍，桃警有信心、決心和能力維護治安，請市民繼續給警察支持和鼓勵。駐台記者宋江誠