擊斃疑犯判囚終身 警上訴重審

【本報綜合報道】內蒙古四子王旗公安局一名警察29年前開槍追捕疑犯，對方中槍後不久身亡，被認定為正當防衞。直到2020年，他被控故意殺人罪，判處無期徒刑。他去年以正當防衞提出上訴，請求法院撤銷控罪。內蒙古高級人民法院本月4月裁定原審判決部分事實不清，證據不足，將案件發回烏蘭察布中級人民法院重審。

29年前案件 2020年被控罪 1995年，邢志強攜槍與朋友駕電單車到四子王旗東梁水庫射擊，期間目擊疑犯孟永清駕電單車駛過，認為對方電單車可能是盜竊所得，便駕車攔截，期間開槍擊殺孟男。他的行為事後被定性為正當防衞，並因此立功授獎，轉入公安局刑警大隊工作，20多年來步步高陞，2010年成為公安局主管刑偵的副局長，直至10年後舊案翻出被監委留置。烏蘭察布市公安局認為，此案雖已過追訴期，但邢身為警察身份特殊，作案工具為槍枝，不追訴可能嚴重影響社會穩定，2022年9月由市檢察院以故意殺人罪提訴。

邢於二審請求法院改判其無罪，他認為孟永清暴力反抗警察執法，自己在躲避時無意識開槍擊中對方，屬履行警察職責時正當防衞。對方因自行用碎玻璃取彈頭而腹部感染，並因躲避抓捕而未有及時就醫，是其休克死亡的主因。