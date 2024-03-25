清明拼假旅遊 線上訂單倍增

內地旅遊平台攜程上周四發表報告指，清明假期的機票、酒店等旅遊產品預訂逐漸升溫，從搜索熱度來看，小長假期間境內酒店搜索熱度全面超越2019年及去年同期，較去年上漲67%；機票搜索熱度同比增長80%。假日賞花遊的景區門票預訂量同比上漲逾6倍，境內自駕租車預訂同比增長240%。另一網上旅遊平台飛豬上周五發表數據顯示，至今假期踏青賞花遊比去年同期大增逾7倍，其中高鐵、自駕、騎行等預訂量均倍增。機票、酒店等服務親子訂單佔比較去年同期升近20%，人均預訂量升15%。