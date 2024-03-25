9同窗圍毆女生 四川行拘其中3人

四川省南充市營山縣近日有一名女學生被多名同學毆打，相關影片在網上傳播，引起關注。營山縣警方上周六通報，9名打人者已全部到警局配合調查，其中3人因年滿14歲被行政拘留，其餘涉案人員已責令監護人嚴加管教。相關心理輔導、善後處置等工作，仍在進行中。

未滿14歲者責令管教 事發於本月14日，營山縣城北實驗學校發生一宗疑似校園欺凌事件。影片顯示，一名女生遭到多名同學輪番毆打，拳腳相加，頻頻傳出掌摑的聲音。整個過程中，女生孤立無援，旁邊有人冷眼旁觀，曾發出嘲笑聲。有知情者表示，不止有一人被欺凌，片中被打的女生因害怕被報復，不敢向家長反映此事。學校負責人上周五回應稱，警方已介入調查，對於其他細節，不便透露過多。營山縣教育局亦表示，將依據警方調查結果，採取相應的處理措施。

廁內拳打腳踢及掌摑 警方通報稱，早於上周四發現上述影片，隨即派員到場調查。警方表示，龍×等6人因與陳姓女同學發生矛盾，在學校女廁內以腳踢和掌摑等方式，對對方進行毆打。除此之外，龍×等6人又與另外3人，因口角毆打李姓和沈姓同學。事發後，3名被打學生和家屬均未報警求助。被打學生均在家屬和老師的見證，經法醫檢驗無明顯傷勢。

警方強調，保護未成年人身心健康是社會、學校、家庭的共同責任，希望廣大群眾切勿在網上傳播能透露未成年人身份訊息的音視頻及訊息。遇到涉及未成年人合法權益被侵害的情況，應第一時間阻止並向公安機關報案，公安機關將第一時間依法調查處理。本報綜合報道