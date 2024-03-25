蕭美琴就職前訪歐 彰顯關係

【本報綜合報道】台灣副總統當選人蕭美琴日前訪美後，轉往歐洲訪問。台外交部昨日交代，蕭美琴應邀訪問歐洲議會，獲第一副議長卡拉斯（Othmar Karas）代表議長梅措拉（Roberta Metsola）接待，彰顯台歐是理念價值夥伴。

這是台副總統當選人首度於就職前訪歐，台外交部稱有助增進歐方了解台致力維護台海和平穩定，並深化及開拓台歐各領域合作。蕭美琴期間曾會晤彼蒂科菲爾（Reinhard Butikofer）等被大陸制裁的歐洲議會議員，並與外交委員會、友台小組成員等討論共同關切的議題。蕭美琴希望，歐盟持續以實際行動支持民主台灣。

倡加強民主供應鏈合作 蕭美琴亦訪問捷克、波蘭、立陶宛等中東歐國家，分別與各國國會議長及副議長會晤，又到多個智庫發表演說，並見證台波合作援助烏克蘭的計劃成果。台外交部指，她此行傳達台灣與歐洲各國民主同盟的訊息，呼籲加強民主供應鏈等各層面合作，展現台灣對中東歐國家的高度重視。