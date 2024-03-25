王毅晤朝代表團 稱願拓展合作

朝指支持涉台疆港措施

王毅上周六在北京會見金成男率領的代表團，介紹中央外事工作會議確定的外交目標和方針。王毅表示，維護好、鞏固好、發展好中朝友好合作關係，是新時代中國黨和政府堅定不移的方針，中方願與朝方一道辦好「中朝友好年」系列活動，加強各層級各部門友好往來，開闢兩國關係更光明前景，為中朝傳統友好不斷增加新內涵，為地區和平穩定作出更大貢獻。金成男則指，朝中友誼是兩國共同的戰略財富，當前國際形勢複雜多變，朝中關係的戰略性和重要性更加凸顯。朝方願與中方緊密團結，共同應對各方面挑戰，推動兩國關係進一步發展。