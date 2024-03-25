海警射水炮阻菲船 中方揚言行動合法

稱挑釁仁愛礁主權 謀補給坐灘軍艦 中國和菲律賓上周六在南海南沙群島仁愛礁附近海域爆發新一輪摩擦，菲方指控兩艘中國海警船發射水炮攻擊其運補船。中國國防部新聞發言人吳謙周日回應稱，此次事件完全是由菲方挑釁滋事引發，中方處置合理合法、專業規範。

吳謙表示，菲律賓船隻上周六擅闖中國仁愛礁鄰近海域，圖謀向其非法「坐灘」軍艦實施運補，中國海警依法依規對菲方船隻實施規制、阻攔、驅離，堅決打掉菲侵權挑釁圖謀。他強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方的主權和領土完整不容侵犯。

吳謙又指，中方願與菲方通過對話談判妥善解決爭議，但菲方出爾反爾、背信棄義，妄圖將仁愛礁非法「坐灘」軍艦加固建成永久性設施，中方絕不會坐視不管。中方促菲方停止發表任何可能導致矛盾激化、局勢升級的言論，停止一切侵權挑釁行徑。如菲方一再挑戰中方底線，中方將繼續採取堅決果斷措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。

美國國務院發言人米勒上周六在一份聲明中，批評中方船隻反覆使用水炮和鹵莽攔截，導致菲律賓軍人受傷、菲方補給船嚴重受損，無法動彈。他指美國與盟友菲律賓站在一起，譴責中國針對菲律賓船隻在南海採取的危險行動。

學者警告中菲或有衝突 新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江日前接受《聯合早報》訪問時指出，中國過去一年持續通過「灰色地帶戰術」、即強勢但不至於引發衝突的方法，對菲律賓進行橫向施壓。他警告隨着時間進行，中菲的利益訴求和矛盾強度會增加，甚至不排除發生小規模軍事衝突。他指美國在條約下有義務協助菲律賓，但當事情發生時，美國會如何應對仍存有很多變數。本報綜合報道