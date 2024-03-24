喬布斯簽名卡片 141萬元成交

美國蘋果公司已故創辦人喬布斯（下圖）生前不喜歡簽名，因此帶有他簽名的物品通常能賣到好價錢。一張1983年由喬布斯親筆簽名的蘋果公司名片（上圖）近日在拍賣會上拍出逾18萬美元（約141萬港元）的高價，創下簽名名片最高價格紀錄。這張名片印有蘋果公司舊版六色標誌及其舊地址，喬布斯為董事會主席。