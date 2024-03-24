兩岸國際

喬布斯簽名卡片 141萬元成交
美國蘋果公司已故創辦人喬布斯（下圖）生前不喜歡簽名，因此帶有他簽名的物品通常能賣到好價錢。一張1983年由喬布斯親筆簽名的蘋果公司名片（上圖）近日在拍賣會上拍出逾18萬美元（約141萬港元）的高價，創下簽名名片最高價格紀錄。這張名片印有蘋果公司舊版六色標誌及其舊地址，喬布斯為董事會主席。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc