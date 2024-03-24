理財更容易發薪日例行公事 Z世代教控制收支

社交平台上總是不乏吃喝玩樂或購物攻略，部分年輕人對此趨之若鶩。美國近期卻興起一股理財風潮，許多「Z世代」（即1990年代中期至2010年代初期出生一代）網紅大方公開個人財務狀況，細緻羅列每月預算、開支明細及儲蓄習慣，教導網民理財攻略，相關影片均以「發薪日例行公事」為關鍵字。

來自佛羅里達州邁阿密的馬丁內斯（Daniela Martinez）是上述網紅之一，她指自己每月的實際收入約為1,500美元（約1.17萬港元）。收到薪金後，她會將五成薪水用於繳付帳單，兩成用於日常開支，餘下三成則用作儲蓄。她認為理財知識很重要，許多人不懂如何省錢，最終會入不敷支，甚至負債纍纍。

無獨有偶，來自新墨西哥州阿爾伯克基的海倫‧阮（Helen Nguyen）亦在網上分享類似影片，她主業是護士，目前年收入逾11萬美元（約86萬港元），會遵循零基預算法，將薪水妥善分配。她稱，自己過去缺乏財務知識，不知道該向誰求助，之所以選擇在網絡上分享相關影片，是希望幫助其他人了解預算編制。

更開放談自身財務 有專家指出，在美國文化中，人們通常不會公開談論自身的金錢問題，無論是賺了多少錢，在特定事物上花了多少錢，還是有多少儲蓄，但年輕一代對自己的財務狀況正變得愈來愈開放，相關知識能夠讓他們作出更明智的財務選擇。本報綜合報道