美空中加油機演習 支援戰略軍機

【本報綜合報道】美國戰略司令部旗下轟炸機是美方投射武力主要手段，美國空軍空中加油機近日在華盛頓州費爾柴爾德空軍基地舉行大型演習，展示生成及提供特別訓練與裝備的機組人員，為戰略轟炸機與指揮及控制飛機提供關鍵的空中加油。

逾10架參與 美國空軍第92空中加油聯隊上周五表示，代號「泰坦狂怒24-2」的演習上周一至上周五舉行，照片可見超過10架KC135空中加油機在跑道集結後起飛。該聯隊指出，部隊的戰略威懾任務是需求全體人員，收到命令時準備就緒及處於最佳狀態，為執行任務的戰略轟炸機與指揮及控制飛機補給飛行燃料。第92空中加油聯隊是美國空中機動司令部的空中加油部隊支柱，令美方空中力量得到延伸及投射至全球範圍。

美國戰略司令部司令卡頓上月29日在國會參議院軍事委員會表示，一個靈活、韌性、相連的空中加油能力，確保戰區指揮官持續隨時隨地生成近乎瞬間發生的效應。他指出，面對當前不斷演化的全球挑戰，美國需要擁有一支強大的空中加油機機隊，使美方能夠在毋須依賴一個指定地點的情況下，實現「全球抵達」的戰略目標。