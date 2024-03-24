以軍戰事中曾用70年前製造炮彈

【本報綜合報道】以色列傳媒上周四報道，以色列軍方在巴勒斯坦加薩地帶戰事曾經使用1953年製造的炮彈，並發射訓練用炮彈。有匿名以色列預備役士兵透露，去年10月戰爭剛開始時情況混亂，裝備嚴重短缺，堪用裝備僅有一半威力。

去年開戰時裝備短缺 報道指出，以色列預備役在戰爭最初數個月大規模動員，有效填補人員空缺。惟軍方需要節省彈藥，使用幾乎過期的韓戰期間出廠炮彈，而且1970年代購入的美製火炮機械效率已經達到極限。有預備役士兵透露，彈藥供應不穩定為後勤和作戰帶來麻煩，瞄準誤差及啞彈率大大增加。美國去年開始把數十萬枚庫存應急炮彈，從以色列運往澳洲，但隨着加薩地帶戰爭及以色列與黎巴嫩邊境衝突爆發，炮彈立即運回以色列。以色列以前所未有的速度，接收海空運抵的美國軍事援助物資，其中大部分是155毫米炮彈。

然而，以色列士兵得悉，需要保留彈藥以備北方邊境衝突惡化。一名駐紮以色列南部的預備役軍官抱怨，部隊的彈藥份額為零。彈藥短缺造成大規模混亂，迫使軍隊盡可能地適應。炮彈補給有時每天運抵，有時一周或兩周一次，連參加過2006年第二次以黎衝突的以軍預備役士兵也從未遇過。以軍獲發炮彈後，在空曠地方試射兩枚至3枚測試準繩度。