兩岸國際

美提決議促加薩停火 聯合國安理會未通過

聯合國安全理事會表決美國提出的草案但無法通過。 聯合國安全理事會表決美國提出的草案但無法通過。
聯合國安全理事會表決美國提出的草案但無法通過。
中俄質疑涉誤導 行使否決權
以色列準備地面進攻巴勒斯坦加薩地帶最南部城市拉法，國際社會繼續斡旋交戰雙方盡快停火，避免當地人道主義危機進一步惡化。聯合國安全理事會上周五表決美國提出的相關決議草案，因常任理事國中國及俄羅斯行使否決權而無法通過。中方批評美方沒有要求立即停火，俄方更認為草案是故意誤導外界。
美國向聯合國安全理事會提交「認定必須實現立即及持續停火」的決議草案，提到保護所有各方的平民，允許運送基本人道主義援助及減輕人道主義苦難，並明確支持國際社會作出的外交努力，促成與釋放所有剩餘人質掛鈎的停火。
重申致力於兩國解決方案
草案反對縮小加薩地帶領土的行動，包括正式或非正式建立「緩衝區」，亦重申堅定致力於兩國解決方案構想，必須把加薩地帶與約旦河西岸地區統一在巴勒斯坦權力機構之下。
值得留意的是，針對以色列被指阻礙外界向加薩地帶提供人道主義援助，上述草案指出必須擴大對整個加薩地帶平民的人道主義援助，解除阻礙大批量提供有關援助的一切障礙。最終，在聯合國安全理事會15個理事會中，美國、英國、法國、厄瓜多爾、日本、馬耳他、莫桑比克、南韓、塞拉利昂、斯洛文尼亞、瑞士投下贊成票，但中國、俄羅斯、阿爾及利亞表示反對，圭亞那選擇棄權，導致草案無法通過。
華指美草案無助短期停火
美國常駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德在表決後指出，俄羅斯及中國在外交上沒有採取行動推動持久和平，也沒有為人道主義救援工作做出有意義的貢獻，點名俄方「明明是自身的問題，還要對別人橫加指摘」。她重申美國政府立場，表示以色列入侵拉法將是一個錯誤，美方希望看到實現立即及持續停火；又稱草案有助對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯施加壓力，迫使對方就結束戰鬥並釋放人質達成協議。
中國常駐聯合國代表張軍指出，聯合國安全理事會在推動立即實現無條件、持久的停火方面拖得太久，浪費太多時間，但美國今次提出的草案含糊其詞，不但沒有要求立即停火，甚至沒有給出短期內實現停火的答案，反而為停火設置前提，這無異於為繼續殺戮開綠燈，中方認為這是不可以接受。他同時提到，草案沒有明確無誤地反對以色列軍事進攻拉法，認為這將釋放一個十分錯誤的信號，帶來嚴重後果。
俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞表示，加薩地帶爆發衝突已經半年，聯合國安全理事會始終無法就要求實現停火通過決議，原因是美國利用各種藉口多次阻撓。他指出，美國今次提出的草案是「打着停火的幌子」，試圖向聯合國安全理事會「兜售」其對停火緊迫性的模糊界定，更沒有呼籲停火，俄方認為是故意誤導國際社會。本報綜合報道
托馬斯－格林菲爾德托馬斯－格林菲爾德
托馬斯－格林菲爾德
以色列士兵繼續在希法醫院周邊地區作戰。以色列士兵繼續在希法醫院周邊地區作戰。
以色列士兵繼續在希法醫院周邊地區作戰。
張軍張軍
張軍
聯合國安全理事會近期就加薩局勢決議草案表決紀錄聯合國安全理事會近期就加薩局勢決議草案表決紀錄
聯合國安全理事會近期就加薩局勢決議草案表決紀錄
納班濟亞納班濟亞
納班濟亞
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