美提決議促加薩停火 聯合國安理會未通過

中俄質疑涉誤導 行使否決權 以色列準備地面進攻巴勒斯坦加薩地帶最南部城市拉法，國際社會繼續斡旋交戰雙方盡快停火，避免當地人道主義危機進一步惡化。聯合國安全理事會上周五表決美國提出的相關決議草案，因常任理事國中國及俄羅斯行使否決權而無法通過。中方批評美方沒有要求立即停火，俄方更認為草案是故意誤導外界。

美國向聯合國安全理事會提交「認定必須實現立即及持續停火」的決議草案，提到保護所有各方的平民，允許運送基本人道主義援助及減輕人道主義苦難，並明確支持國際社會作出的外交努力，促成與釋放所有剩餘人質掛鈎的停火。

重申致力於兩國解決方案 草案反對縮小加薩地帶領土的行動，包括正式或非正式建立「緩衝區」，亦重申堅定致力於兩國解決方案構想，必須把加薩地帶與約旦河西岸地區統一在巴勒斯坦權力機構之下。

值得留意的是，針對以色列被指阻礙外界向加薩地帶提供人道主義援助，上述草案指出必須擴大對整個加薩地帶平民的人道主義援助，解除阻礙大批量提供有關援助的一切障礙。最終，在聯合國安全理事會15個理事會中，美國、英國、法國、厄瓜多爾、日本、馬耳他、莫桑比克、南韓、塞拉利昂、斯洛文尼亞、瑞士投下贊成票，但中國、俄羅斯、阿爾及利亞表示反對，圭亞那選擇棄權，導致草案無法通過。

華指美草案無助短期停火 美國常駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德在表決後指出，俄羅斯及中國在外交上沒有採取行動推動持久和平，也沒有為人道主義救援工作做出有意義的貢獻，點名俄方「明明是自身的問題，還要對別人橫加指摘」。她重申美國政府立場，表示以色列入侵拉法將是一個錯誤，美方希望看到實現立即及持續停火；又稱草案有助對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯施加壓力，迫使對方就結束戰鬥並釋放人質達成協議。

中國常駐聯合國代表張軍指出，聯合國安全理事會在推動立即實現無條件、持久的停火方面拖得太久，浪費太多時間，但美國今次提出的草案含糊其詞，不但沒有要求立即停火，甚至沒有給出短期內實現停火的答案，反而為停火設置前提，這無異於為繼續殺戮開綠燈，中方認為這是不可以接受。他同時提到，草案沒有明確無誤地反對以色列軍事進攻拉法，認為這將釋放一個十分錯誤的信號，帶來嚴重後果。

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞表示，加薩地帶爆發衝突已經半年，聯合國安全理事會始終無法就要求實現停火通過決議，原因是美國利用各種藉口多次阻撓。他指出，美國今次提出的草案是「打着停火的幌子」，試圖向聯合國安全理事會「兜售」其對停火緊迫性的模糊界定，更沒有呼籲停火，俄方認為是故意誤導國際社會。本報綜合報道

托馬斯－格林菲爾德 以色列士兵繼續在希法醫院周邊地區作戰。 張軍 聯合國安全理事會近期就加薩局勢決議草案表決紀錄 納班濟亞