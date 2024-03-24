聯合航空頻頻出事 美政府加強審視

在過去僅一個月時間，美國聯合航空客機頻頻發生事故，引起安全疑慮。美媒前天引述消息報道，聯合航空企業安全副總裁約翰遜（Sasha Johnson）同日在內部備忘錄提到，公司未來一段時間將面臨美國聯邦航空局（FAA）加強審查。

高層指涉及多個領域 報道指，約翰遜向員工發出備忘錄提到，由於FAA開始審視公司工作流程、手冊及設施等，員工未來數周將在工作期間，開始見到FAA人員存在，對方審視範圍包括多個領域，確保其營運能夠符合盡力促進及推動的安全承諾。

談及近期接連發生安全事故，約翰遜承認有關事件導致公司能夠正當地暫停下來，評估是否可以及應該採取不同應對措施。聯合航空主席柯比（Scott Kirby）上周曾向乘客保證，有關事故之間沒有任何關連，正受公司高層關注。

針對以上報道，FAA隨後亦發聲明稱，旗下安全保障系統定期監控一眾航空公司各方面表現，所關注地方是航空公司到底有否遵守法規，以及識別、評估及降低風險能力，並能否有效地管理與安全有關事項。本報綜合報道

聯合航空客機早前在起飛後不久起落架甩轆。 約翰遜稱聯合航空關注安全問題。 UA830客機折返悉尼。 聯合航空過去一個月主要飛行事故一覽 UA2477客機滑出跑道。