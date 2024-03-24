兩岸國際

聯合航空頻頻出事 美政府加強審視

本月初UA1118客機引擎起火。 本月初UA1118客機引擎起火。
本月初UA1118客機引擎起火。
在過去僅一個月時間，美國聯合航空客機頻頻發生事故，引起安全疑慮。美媒前天引述消息報道，聯合航空企業安全副總裁約翰遜（Sasha Johnson）同日在內部備忘錄提到，公司未來一段時間將面臨美國聯邦航空局（FAA）加強審查。
高層指涉及多個領域
報道指，約翰遜向員工發出備忘錄提到，由於FAA開始審視公司工作流程、手冊及設施等，員工未來數周將在工作期間，開始見到FAA人員存在，對方審視範圍包括多個領域，確保其營運能夠符合盡力促進及推動的安全承諾。
談及近期接連發生安全事故，約翰遜承認有關事件導致公司能夠正當地暫停下來，評估是否可以及應該採取不同應對措施。聯合航空主席柯比（Scott Kirby）上周曾向乘客保證，有關事故之間沒有任何關連，正受公司高層關注。
針對以上報道，FAA隨後亦發聲明稱，旗下安全保障系統定期監控一眾航空公司各方面表現，所關注地方是航空公司到底有否遵守法規，以及識別、評估及降低風險能力，並能否有效地管理與安全有關事項。本報綜合報道
聯合航空客機早前在起飛後不久起落架甩轆。聯合航空客機早前在起飛後不久起落架甩轆。
聯合航空客機早前在起飛後不久起落架甩轆。
約翰遜稱聯合航空關注安全問題。約翰遜稱聯合航空關注安全問題。
約翰遜稱聯合航空關注安全問題。
UA830客機折返悉尼。UA830客機折返悉尼。
UA830客機折返悉尼。
聯合航空過去一個月主要飛行事故一覽聯合航空過去一個月主要飛行事故一覽
聯合航空過去一個月主要飛行事故一覽
UA2477客機滑出跑道。UA2477客機滑出跑道。
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