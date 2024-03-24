美法領導人祝願康復 英國政界譴責駭人猜測

拜登

【本報綜合報道】英國王室在短短一個半月內，兩度公布有高級成員確診癌症的消息，國內外都有政要紛紛送上祝福，同時譴責針對威爾斯王妃凱瑟琳的駭人猜測。

辛偉誠讚凱瑟琳展示勇氣 英國首相辛偉誠在凱瑟琳公布患癌消息後發表聲明，表示對方得到全英國的關愛及支持，形容她拍片現身說法之舉措，展示了不起的勇氣。他提到，當事人最近數周受到外界密切關注，同時在全球部分媒體及社交網得到不公平的待遇；又稱每當涉及健康議題時，凱瑟琳與所有人一樣，都必須得到外界尊重其私隱及與家人在一起，在此祝福對方能夠全面及快速復原，同時期待她準備就緒時恢復履行王室公職。

英國在野工黨黨魁施紀賢譴責最近針對凱瑟琳情況的駭人猜測，指出當事人有保護私隱的權利，並與其他父母一樣，需要等待合適的時間把消息告訴子女，又形容對方的聲明充滿信念及希望；英國前首相約翰遜亦祝福凱瑟琳盡快康復。法國總統馬克龍在社交網留言，表示凱瑟琳的力量及韌性鼓舞所有人，希望她度過困難時刻。曾經移除癌組織的「過來人」美國總統拜登，在社交網轉發凱瑟琳的影片時表示，與第一夫人吉爾及全球數百萬人為對方祈禱，希望她全面康復。

白宮發言人巴埃爾在例行記者會說，白宮對凱瑟琳表示同情及支持，呼籲公眾尊重英國王室的私隱。

辛偉誠 馬克龍