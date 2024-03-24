3職員涉窺凱瑟琳病歷 診所面臨罰1.72億

【本報綜合報道】英國王儲威廉王子之妻凱瑟琳自1月接受腹部手術後，至今一直沒有公開露面，各種流言滿天飛。英媒上周三報道，有3名醫院職員涉嫌未經許可查閱凱瑟琳的病歷檔案，診所事後延遲上報。資訊專員辦公室已展開調查，診所或面臨1,750萬英鎊（約1.72億港元）巨額罰款。

3人停職受查 位於倫敦攝政公園區的倫敦診所（The London Clinic）是一間高級醫療機構，長期為英國王室成員提供醫療服務，涉嫌違規查閱凱瑟琳病歷資料的職員停職受查。資訊專員辦公室正調查事件，涉案人士將面臨刑事指控及無上限罰款。診所一名內部人士透露，由於診所在治療王室成員上享有無可挑剔的聲譽，今次的重大安全漏洞對診所造成極大損害，診所高層事後立即聯絡肯辛頓宮並保證全面調查。

按照規定，醫療機構一旦發現個人資料外洩，須在72小時內上報。惟倫敦診所拖了一周才報告。凱瑟琳已知悉事件，但沒有回應，肯辛頓宮則指「這是倫敦診所的事」。