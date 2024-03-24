王室維繫與民眾關係 恐添難

【本報綜合報道】英王查理斯三世與威爾斯王妃凱瑟琳先後宣布確診癌症，對本身人手接近凋零的王室是雪上加霜。凱瑟琳被視為王室眾多高級成員當中，最深得民心的其中一人；如今她退出公眾視野專心治療，王室要維繫與民眾的關係有難度。

履行公職人選 只剩卡米拉威廉 英國傳媒形容，凱瑟琳親自拍片公布病情的做法屬於前所未有，指出她在老化的王室世界中充滿魅力，因此王室希望使之盡快重回公眾視野。雖然凱瑟琳在接下來一段時間無法出席公開活動與公眾接觸，但能夠透過拍片與經歷相同患癌情況的家庭聯繫起來，同時平息外面種種謠言及陰謀論，令公眾聚焦在為當事人打氣及關心。

凱瑟琳現身說法目前消除外界的疑慮，但王室同時面對更重要的問題，就是失去英王及凱瑟琳後，能夠履行公職的高級成員只餘下王后卡米拉及王儲威廉王子，人手明顯捉襟見肘。英國傳媒報道，預料二人不會與其他王室成員出席復活節活動，至於6月的王室閱兵儀式旌旗操演（Trooping the Colour），出席者目前有待確認。

對於威廉王子而言，兩名最親近的家人需要與癌魔對抗，毫無疑問是重大打擊。雖然他在父親宣布患癌後繼續履行原有的王室公職，但隨着妻子公開接受癌症治療，預料威廉王子將會減少遠離家人工作的次數，陪伴一眾子女，使他們過着正常的家庭生活。