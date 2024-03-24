癌魔襲英國王室 繼英王查理斯三世中招 凱瑟琳稱正化療

癌魔再度襲擊英國王室，繼75歲英王查理斯三世後，在公眾視野消失接近3個月的王儲威廉王子之妻、42歲威爾斯王妃凱瑟琳，上周五發布影片親口宣布自己患癌及正在接受化療，但未有透露是哪種癌症，僅表示處於治療的早期階段。她呼籲外界給予時間、空間、私隱，並鼓勵同樣面對癌症的人士不要放棄。

影片中略顯消瘦 凱瑟琳對上一次公開露面已經是去年12月25日聖誕節一場活動，肯辛頓宮今年1月17日宣布她入院接受「預先安排」的腹部手術，同月29日表示她已經出院，康復進度良好，將繼續在家休養。肯辛頓宮上周五在社交網發布預先拍攝的影片，可見凱瑟琳坐在一張相信是位於花園的長椅，她身穿淡色服裝，身形相比此前略顯消瘦。

未透露癌症種類 面對外界過去一段時間的猜測，凱瑟琳首先感謝所有人在她手術後給予的支持及理解，提到過去數個月對整個家庭而言都是極其艱難的時刻，但幸而獲得一支非常好的醫療團隊照顧，對此表示感激。她之後說明入院接受腹部手術的情況，表示當時認為並不是癌症，手術亦很成功，但其後的檢查發現患癌，因此接受預防性化療。

凱瑟琳直言對癌症一事感到非常震驚，表示自己與丈夫為了他們年輕的家庭着想，一直盡其所能地私下處理及應付這件事情。她指出，需要時間從手術康復，以便展開癌症療程，「但最重要是我們需要時間並以對他們合適的方式，向（兒子）喬治、（女兒）夏洛特、（兒子）路易解釋這一切，同時向他們保證我將會好起來」。

凱瑟琳表示，透過聚焦在有助治愈的事情上，目前感覺良好及每天變得更強壯，包括自己的意識、身體、精神，更形容擁有丈夫在旁陪伴，是其感到舒適及安心的最大來源。她最後向公眾作出呼籲，希望他們理解她需要時間、空間、私隱完成療程，自己很期待恢復履行王室職務，更為其他癌症患者打氣，不要失去信心或希望。

白金漢宮發表聲明，表示英王與其「心愛的兒媳婦」保持最緊密的聯繫，同時對她親自說出病情的勇氣感到很自豪。英王與王后卡米拉均在肯辛頓宮發布影片前，知悉凱瑟琳患癌，二人將繼續在這個困難時刻，向凱瑟琳一家給予關愛及支持。白金漢宮上月證實英王患癌及接受治療，但沒有透露是甚麼癌症，只表示不是前列腺癌。

不少人在凱瑟琳剖白患癌後，特意來到位於倫敦的肯辛頓宮外；一名居住在倫敦的美國人稱對消息感到震驚，直言難以想像凱瑟琳完成手術後，卻發現患癌的心情。一名來自西班牙的遊客表示，旅程途中得悉消息後感到很傷感，又稱自己本身沒有留意英國王室新聞，但知道王室對英國日常生活的影響，也影響其旅程。本報綜合報道

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