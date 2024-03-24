假訴訟助人套取公積金 3人非法獲利34萬判囚
【本報綜合報道】北京懷柔法院近日審結一宗虛假訴訟套取公積金案件，案中3名被告以捏造民間借貸糾紛、買賣合約糾紛向法院提起民事訴訟，幫助他人套取住房公積金，共套取住房公積金逾394萬元（人民幣‧下同，約432萬港元），非法獲利逾33萬元（約34.6萬港元）。
欠債未還發現「財路」
案情指，男子相×因他人欠錢未還，透過起訴後申請法院執行欠款人公積金帳戶，便想到通過虛假訴訟幫助他人套取住房公積金，收取一定手續費。初嘗甜頭後，他以為只要當事人不舉報，就沒有法律風險，便開始頻繁「接單」，並夥同另兩名被告王×及李×作案。
懷柔法院認為，3人行為妨害司法秩序，鑑於他們如實供述犯罪事實，退繳全部違法所得，自願認罪認罰，故決定對其依法予以從輕處罰，分別以虛假訴訟罪判處相×有期徒刑3年，罰金3萬元（約3.3萬港元），王×有期徒刑一年6個月，罰金1.5萬元（約1.6萬港元），李×有期徒刑一年，罰金一萬元（約1.1萬港元），隨案移送的33萬餘元依法沒收。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：