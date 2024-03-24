假訴訟助人套取公積金 3人非法獲利34萬判囚

欠債未還發現「財路」

案情指，男子相×因他人欠錢未還，透過起訴後申請法院執行欠款人公積金帳戶，便想到通過虛假訴訟幫助他人套取住房公積金，收取一定手續費。初嘗甜頭後，他以為只要當事人不舉報，就沒有法律風險，便開始頻繁「接單」，並夥同另兩名被告王×及李×作案。