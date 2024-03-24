偽造金融票證案 重慶團夥34人落網

婦藉假銀行存單盜祖母錢 警順藤摸瓜 重慶市永川區公安局近日破獲一宗偽造金融票證案，一名女子因生活拮据盜取祖母的銀行存款，並偽造3張存單，涉觸犯偽造金融票證罪被公安採取強制措施。有關部門循線索調查，抓獲以黃××為首的偽造金融票證團夥34名嫌疑人。

32歲疑犯李×從小由祖母徐×撫養長大，徐×對李×十分信任，家中的貴重物品存放地點，存款有多少甚至銀行帳戶密碼李×均知道。2021年，李×的丈夫失業無經濟來源，家中有兩個年幼小孩要撫養急需用錢，於是從徐×家中盜取一張1.8萬元（人民幣‧下同，約1.96萬港元）的銀行定期存單，提款後用於家庭日常開支和償還個人債務，想等丈夫找到工作後再把錢還給祖母。

為避免事敗，李×在網上搜索聯繫黃××，讓對方偽造一張1.8萬元的假銀行存單。幾日後，徐×整修房屋樓頂需用錢，就拿出假銀行存單讓另一人士幫忙到銀行取出全部存款。李×頓時心慌，為防事情敗露再盜去祖母另外兩張各一萬元（約1.08萬港元）的銀行定期存單並提款，假裝取出1.8萬元拿給祖母。

李×事後再聯絡黃××，讓對方偽造兩張各一萬元的銀行存單，將假存單放回祖母家中。數月後，祖母的子女持兩張偽造的銀行存單到銀行取款，卻獲悉兩張銀行存單均為偽造票證，永川區公安局經偵支隊獲取線索後隨即開展調查。

支付千元製假存單 調查發現，偽造金融票證團夥多名嫌疑人已被山西警方抓獲。其中，李×向犯罪團夥共「訂製」3張假銀行存單，支付製作費1,000元（約1,083港元）。目前，李×已將款項歸還給祖母，並獲對方原諒。但親情不能為李×偽造金融票證的犯罪行為「買單」，案件目前移送檢察機關處理。本報綜合報道